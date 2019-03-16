Алтайские спасатели эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, расположенном в первом микрорайоне Славгорода. К месту пожара прибыли две пожарных автоцистерны и одна автолестница. На момент прибытия спасателей огонь бушевал на одной из лоджий второго этажа. Очевидец, который сообщил о пожаре, встретил огнеборцев на улице и сказал, что в доме еще находятся жильцы. Началась эвакуация.
«Жильцы начали самостоятельно эвакуироваться, мы им помогали. Была женщина в возрасте, которую пожарные совместно с несколькими жителями, сопроводили до выхода по лестничным маршам», — рассказал начальник караула 57 пожарно-спасательной части Владимир Томурко.
В пострадавшей от огня квартире было сильное задымление, там работали два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать на ранней стадии благодаря бдительности очевидцы и слаженным действиям спасателей.
К счастью, никто в доме не пострадал. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем.
За прошедшие сутки на территории Алтайского края ликвидировали 16 пожаров. Никто не погиб.