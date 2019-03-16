Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайские спасатели эвакуировали жителей пятиэтажки из-за пожара

Ночью 16 марта спасатели Славгорода потушили пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Жильцы оказались не робкого десятка: многие эвакуировались сами, а некоторые помогали спасателям.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
22.mchs.gov.ru

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, расположенном в первом микрорайоне Славгорода. К месту пожара прибыли две пожарных автоцистерны и одна автолестница. На момент прибытия спасателей огонь бушевал на одной из лоджий второго этажа. Очевидец, который сообщил о пожаре, встретил огнеборцев на улице и сказал, что в доме еще находятся жильцы. Началась эвакуация.

«Жильцы начали самостоятельно эвакуироваться, мы им помогали. Была женщина в возрасте, которую пожарные совместно с несколькими жителями, сопроводили до выхода по лестничным маршам», — рассказал начальник караула 57 пожарно-спасательной части Владимир Томурко.

В пострадавшей от огня квартире было сильное задымление, там работали два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать на ранней стадии благодаря бдительности очевидцы и слаженным действиям спасателей.

К счастью, никто в доме не пострадал. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем.

За прошедшие сутки на территории Алтайского края ликвидировали 16 пожаров. Никто не погиб.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость