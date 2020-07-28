Алтайские спасатели искали пенсионерку, пропавшую в районе кладбища

В Барнауле 71-летняя женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и сообщила, что заблудилась в лесу в районе Черницкого кладбища.
«Обозначила место по номеру, указанному на электроопоре. Спасатели со своим кинологическим расчетом работали в тесном взаимодействии с полицией, лесниками и волонтерами поисковой группы „Лиза Алерт“», — рассказали в ведомстве.
Однако на момент прибытия полиции на указанное место пенсионерки уже не было — нашли лишь ее следы. При этом шел дождь, который затруднял работу.
«Восемь часов поиска результатов не дали. Было выяснено, что потерявшаяся сама вышла из леса и находится у сестры», — добавили в МЧС.
Искали пенсионерку 32 человека и 7 единиц техники. В связи с этим спасатели просят, оставаться на месте, если вы точно знаете, что вас ищут, а если вы самостоятельно нашли дорогу — дать знать об этом поисковым службам.