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Происшествия

Алтайские спасатели искали пенсионерку, пропавшую в районе кладбища

В Алтайском крае спасатели с собаками восемь часов под дождем искали пропавшую возле кладбища пенсионерку, пока она сидела у сестры, сообщает региональное МЧС.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

В Барнауле 71-летняя женщина позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) и сообщила, что заблудилась в лесу в районе Черницкого кладбища.

«Обозначила место по номеру, указанному на электроопоре. Спасатели со своим кинологическим расчетом работали в тесном взаимодействии с полицией, лесниками и волонтерами поисковой группы „Лиза Алерт“», — рассказали в ведомстве.

Однако на момент прибытия полиции на указанное место пенсионерки уже не было — нашли лишь ее следы. При этом шел дождь, который затруднял работу.

«Восемь часов поиска результатов не дали. Было выяснено, что потерявшаяся сама вышла из леса и находится у сестры», — добавили в МЧС.

Искали пенсионерку 32 человека и 7 единиц техники. В связи с этим спасатели просят, оставаться на месте, если вы точно знаете, что вас ищут, а если вы самостоятельно нашли дорогу — дать знать об этом поисковым службам.

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