Алтайские спасатели нашли в лесу обессиленную пенсионерку

В лесу у села Новоманошкино Заринского района спасатели нашли 81-летнюю бабушку, которая без сил сидела на пеньке. Пенсионерка ушла за грибами и потерялась, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Жительницу Барнаула искали более 30 человек. О пропаже сообщили ее родственники. Бабушка ушла в район бывшей пасеки и в назначенное время не вернулась. Барнаульцы часто блуждают в этом лесном массиве, отмечают в МЧС.

Владимир Ильинов,

старший поисковой группы , начальник 5-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю:

В трех километрах от возможного места нахождения женщины мы подавали автомобильные сигналы и включали сирены. Затем 5−10 минут ждали в полной тишине. Вдруг услышали голос, объехали лог и нашли ее, сидевшей на пне. Сама она выбраться из леса не могла. Пока она блуждала в поисках выхода, силы покинули ее. Мы посадили ее в пожарную машину и доставили к машине администрации, где ее уже ждали родственники.

Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

Что делать , если заблудился в лесу?

Нужно сразу же остановиться, успокоиться и не паниковать. Внимательно прислушивайтесь. При возможных шумах типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов искусственного происхождения лучше всего идти на их звук.

Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река — к людям).

Также можно идти вдоль линии электропередач.

Можно взобраться на дерево и посмотреть, не видны ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни (здесь следует быть особенно осторожными).

Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоптанные человеком.