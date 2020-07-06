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6 июля 21°C
Происшествия

Алтайские спасатели оседлали лошадей, чтобы добраться до раненого туриста

Турист получил травму в походе в районе Бащелакских озер на границе Солонешинского и Чарышского районов. Добираться за раненым сотрудникам поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова пришлось на лошадях. Ни один другой вид транспорта туда не пройдет.

Спасатели МЧС на лошадях.
Спасатели МЧС на лошадях.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

На озера шла группа из пяти человек. Один из участников получил травму плеча и не смог идти дальше, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мобильной связи в том районе нет. От ближайшего населенного пункта (село Топольное) до места происшествия спасателям пришлось добираться в том числе и на лошадях.

«Помимо четверых наших специалистов, в спасательной операции активное участие принимали местные жители, добровольцы. В итоге все завершилось благополучно: пострадавший мужчина 1998 года рождения был успешно эвакуирован, доставлен в населенный пункт и передан в районную больницу», — рассказал спасатель международного класса Владимир Катунин.

В МЧС отмечают, что многие туристы-любители не желают проходить регистрацию. Это — большая ошибка, которая может привести к беде.

Регистрация в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю позволяет отслеживать группы, контролировать их движение, оперативно реагировать в случае какого-либо происшествия.

Нужно зайти на сайт ГУ МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп» и заполнить форму.

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