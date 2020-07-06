Алтайские спасатели оседлали лошадей, чтобы добраться до раненого туриста

На озера шла группа из пяти человек. Один из участников получил травму плеча и не смог идти дальше, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Мобильной связи в том районе нет. От ближайшего населенного пункта (село Топольное) до места происшествия спасателям пришлось добираться в том числе и на лошадях.
«Помимо четверых наших специалистов, в спасательной операции активное участие принимали местные жители, добровольцы. В итоге все завершилось благополучно: пострадавший мужчина 1998 года рождения был успешно эвакуирован, доставлен в населенный пункт и передан в районную больницу», — рассказал спасатель международного класса Владимир Катунин.
В МЧС отмечают, что многие туристы-любители не желают проходить регистрацию. Это — большая ошибка, которая может привести к беде.
Регистрация в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю позволяет отслеживать группы, контролировать их движение, оперативно реагировать в случае какого-либо происшествия.
Нужно зайти на сайт ГУ МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп» и заполнить форму.