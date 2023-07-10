10 июля
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Происшествия

Алтайские спасатели потушили два утренних пожара в Барнауле

Спасатели потушили два пожара, которые произошли утром 10 июля в Барнауле. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Утренние пожары в Барнауле
Утренние пожары в Барнауле
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Горящая электрощитовая

Первый пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Бехтерева. На четвертом этаже воспламенилась электрощитовая. Загорелась проводка, и дым окутал подъезд.

Пожарные оперативно потушили возгорание и не допустили распространения огня. Площадь пожара составила один кв. м.

На месте происшествия работали 13 человек личного состава, задействованы три автоцистерны и одна автолестница. Никто не пострадал.

Семь человек эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Звена газодымозащитной службы спасли двух человек и вывели их по лестничным маршам.

В опасности - частный дом

Второй пожар возник на улице 42-й Краснознаменной бригады. Загорелась крыша частного жилого дома. Огонь рисковал перекинуться на соседние строения.

Пламя стремительно распространилось на площадь 100 кв. м. С огнем боролись 32 пожарных, два звена газодымозащитной службы, были задействованы семь автоцистерн.

Пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

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