Алтайские спасатели уберегли поселок от рукотворного пожара

В Змеиногорском районе начался пожар на поле. Ветер дул в сторону поселка Черепановский, недалеко от леса. Огонь заметили во время патрулирования.

Руководитель Черепановского сельсовета сообщил о ЧП в Единую диспетчерскую службу Змеиногорского района. На место сразу же выехали пожарные.

«По пути следования было подтверждено возгорание сухой растительности на площади около 1 гектара. Ситуация осложнялась порывистым ветром, который направлял фронт пожара по направлению к населенному пункту Черепановский, расположенному вблизи леса», — рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На подмогу прибыли дополнительные силы и средства в составе 74 пожарно-спасательной части и КАО «Боровлянский лесхоз».

Горит сухостой. 22.mchs.gov.ru

Благодаря оперативной и слаженной работе пожарных, ЕДДС, администрации и компании «Колывань лес» удалось не допустить распространения огня на поселок и лес.

С 28 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Огонь с подожженного сухостоя может легко добраться до населенных пунктов или лесного массива.

За сутки спасатели потушили 115 пожаров (23 — техногенных, 20 — горение твердых бытовых отходов, 72 — ландшафтных).