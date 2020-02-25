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Происшествия

Алтайские спасатели вернулись к поискам ушедших под лед рыбаков

С 23 февраля в Каменском районе ищут двух барнаульцев, которые, предположительно, провалились под лед во время рыбалки. 25 февраля спасатели продолжили поиски.

Обь в Камне-на-Оби.
Обь в Камне-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru

Обь обследуют водолазы из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова.

Также поиски ведут сотрудники управления ГОЧС и пожарной безопасности, представители местной администрации, инспекции по маломерным судам и добровольцы.

Как пропали рыбаки

Спасатели полагают, что мужчины передвигались на снегоходе в темное время суток и не заметили полынью на одной из проток Оби.

После исчезновения на льду водоема обнаружили следы снегохода, ведущие прямо в майну.

В воде плавали сапог и перчатка. Больше никаких следов мужчин нет.

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