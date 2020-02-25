Алтайские спасатели вернулись к поискам ушедших под лед рыбаков

Обь обследуют водолазы из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова.
Также поиски ведут сотрудники управления ГОЧС и пожарной безопасности, представители местной администрации, инспекции по маломерным судам и добровольцы.
Как пропали рыбаки
Спасатели полагают, что мужчины передвигались на снегоходе в темное время суток и не заметили полынью на одной из проток Оби.
После исчезновения на льду водоема обнаружили следы снегохода, ведущие прямо в майну.
В воде плавали сапог и перчатка. Больше никаких следов мужчин нет.