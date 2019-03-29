Алтайские спасатели выехали в районы, где уже скоро могут начаться подтопления

Оперативная группа МЧС России по Алтайскому краю 29 марта отправилась в Краснощековский район. Дежурство группы организовано в районе населенного пункта Карпово-2, где в начале ледохода подтопления низменных участков наиболее вероятны.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)

Задача специалистов — наблюдение за ситуацией, сбор информации и ее оперативное представление в Центр управления силами в кризисных ситуациях.

Направление оперативных групп в места возможных подтоплений — обычная практика в период вскрытия малых рек, отмечают в ведомстве. Специалисты, на вооружении которых есть и беспилотные авиасредства, ведут непрерывный мониторинг обстановки. Это важно для принятия оперативных мер в случае ухудшения ситуации.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район Алексей Алексеев , Barnaul 22

Накануне паводка особое внимание уделяют югу Алтайского края, который первый принимает удар водной стихии. На других территориях наблюдение за водными артериями ведется силами местных подразделений.

В случае экстренной эвакуации в районах подготовили 191 пункт временного размещения граждан, способных принять более 39 тысяч человек, сообщает офсайт региона.