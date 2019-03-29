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Происшествия

Алтайские спасатели выехали в районы, где уже скоро могут начаться подтопления

Оперативная группа МЧС России по Алтайскому краю 29 марта отправилась в Краснощековский район. Дежурство группы организовано в районе населенного пункта Карпово-2, где в начале ледохода подтопления низменных участков наиболее вероятны.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)
Александр Александрович, Barnaul 22

Задача специалистов — наблюдение за ситуацией, сбор информации и ее оперативное представление в Центр управления силами в кризисных ситуациях.

Направление оперативных групп в места возможных подтоплений — обычная практика в период вскрытия малых рек, отмечают в ведомстве. Специалисты, на вооружении которых есть и беспилотные авиасредства, ведут непрерывный мониторинг обстановки. Это важно для принятия оперативных мер в случае ухудшения ситуации.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Алексей Алексеев, Barnaul 22

Накануне паводка особое внимание уделяют югу Алтайского края, который первый принимает удар водной стихии. На других территориях наблюдение за водными артериями ведется силами местных подразделений.

В случае экстренной эвакуации в районах подготовили 191 пункт временного размещения граждан, способных принять более 39 тысяч человек, сообщает офсайт региона.

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