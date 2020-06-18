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Происшествия

Алтайские спасатели вывели 10 человек из пожара в многоэтажке

17 июня поздно вечером в Бийске произошло возгорание в пятиэтажном доме, сообщает региональный главк МЧС.

Пожарные.
Пожарные.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

17 июня в 21:38 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме.

На момент прибытия спасателей в подъезде на втором этаже наблюдалось плотное задымление, которое распространялось на верхние этажи. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации людей.

Пожарные вывели с 3, 4 и 5 этажей на свежий воздух 10 человек, из них двоих детей. Возгорание ликвидировали в считанные минуты. Никто не пострадал.

В тушении были задействованы 19 человек личного состава пожарной охраны, 5 единиц пожарной и специальной техники.

Предварительно установлено, что причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.

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