15 мая
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Происшествия

Алтайские спасатели вызвали вертолет из Абакана, чтобы потушить лесной пожар рядом с селом Артыбаш у Телецкого озера

В одном километре от села Артыбаш у Телецкого озера в Республике Алтай разгорелся лесной пожар. Возгорание тушат 159 человек и 27 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России региона.

Лесной пожар
Лесной пожар
СС0

Сообщается, что горят 2 гектара леса. Угрозы жилым домам нет, эвакуация не проводится.

Организовано применение вертолёта МЧС России, который вылетел из Абакана и прибудет в Турочакский район в течение полутора часов для применения водосливного устройства.

К месту пожара выехал начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай полковник Бурлаков.

Пожар ликвидируют силами подразделений МЧС, лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований.

Отмечается, что распространение огня удалось избежать.

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