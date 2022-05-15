Алтайские спасатели вызвали вертолет из Абакана, чтобы потушить лесной пожар рядом с селом Артыбаш у Телецкого озера

Сообщается, что горят 2 гектара леса. Угрозы жилым домам нет, эвакуация не проводится.
Организовано применение вертолёта МЧС России, который вылетел из Абакана и прибудет в Турочакский район в течение полутора часов для применения водосливного устройства.
К месту пожара выехал начальник ГУ МЧС России по Республике Алтай полковник Бурлаков.
Пожар ликвидируют силами подразделений МЧС, лесного хозяйства, администрации района, добровольных пожарных формирований.
Отмечается, что распространение огня удалось избежать.