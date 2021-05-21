21 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Алтайские спасатели вызволил из реки внедорожник, брошенный новосибирцами

Сообщение о том, что в реке Кызыл-Шин в Кош-Агачском районе застрял автомобиль стало известно поступило в экстренный номер 112 еще вчера, 20 мая. На место прибыли пожарные, сообщают «Новости Горного Алтая».

В Кош-Агачском районе застрял автомобиль.
В Кош-Агачском районе застрял автомобиль.
Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

По информации НГА это был автомобиль Volkswagen Touare. Людей во внедорожнике не оказалось.

Сотрудники пожарной части № 12 Кош-Агача вместе с местными жителями с помощью ГАЗ-66 вытянули машину из речного плена.

Позднее выяснилось, что на автомобиле в Горный Алтай приехали жители Новосибирска. Они попытались форсировать водное препятствие, но безуспешно — уровень воды была выше, чем они предполагали. Оказавшись на глубине, Volkswagen встал и больше не сдвинулся с места. Об этом НГА сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Гости республики — водитель и пассажир — самостоятельно выбрались из автомобиля. Никто из них не пострадал.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость