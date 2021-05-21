Алтайские спасатели вызволил из реки внедорожник, брошенный новосибирцами

Сообщение о том, что в реке Кызыл-Шин в Кош-Агачском районе застрял автомобиль стало известно поступило в экстренный номер 112 еще вчера, 20 мая. На место прибыли пожарные, сообщают « Новости Горного Алтая ».

По информации НГА это был автомобиль Volkswagen Touare. Людей во внедорожнике не оказалось.

Сотрудники пожарной части № 12 Кош-Агача вместе с местными жителями с помощью ГАЗ-66 вытянули машину из речного плена.

Позднее выяснилось, что на автомобиле в Горный Алтай приехали жители Новосибирска. Они попытались форсировать водное препятствие, но безуспешно — уровень воды была выше, чем они предполагали. Оказавшись на глубине, Volkswagen встал и больше не сдвинулся с места. Об этом НГА сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Гости республики — водитель и пассажир — самостоятельно выбрались из автомобиля. Никто из них не пострадал.