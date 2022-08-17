Алтайские строители не пострадали при обстреле школы в ЛНР из РСЗО HIMARS

Строители, прибывшие из Алтайского края в Славяносербский район Луганской Народной Республики (ЛНР), не пострадали при обстреле Родаковской средней школы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает « Алтайская правда ».

Последствия обстрела школы в Славяносербском районе ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК Последствия обстрела школы в Славяносербском районе ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК Последствия обстрела школы в Славяносербском районе ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК Последствия обстрела школы в Славяносербском районе ЛНР Представительство ЛНР в СЦКК

Начальник департамента регионального правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин уточнил, что работники с Алтая не успели зайти на этот объект, так как на тот момент восстанавливали другое строение.

«Наши строители работают на другом объекте, находящемся в противоположной стороне района. На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти. Никто не пострадал», — уточнил Юрий Проскурин.

Напомним, Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах.

Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.