Алтайские строители не пострадали при обстреле школы в ЛНР из РСЗО HIMARS

Начальник департамента регионального правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин уточнил, что работники с Алтая не успели зайти на этот объект, так как на тот момент восстанавливали другое строение.
«Наши строители работают на другом объекте, находящемся в противоположной стороне района. На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти. Никто не пострадал», — уточнил Юрий Проскурин.
Напомним, Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах.
Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.