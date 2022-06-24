24 июня
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Жизнь

Алтайский край активно помогает республикам Донбасса

По решению Президента России регионы страны взяли шефство над районами и городами ДЛНР, чтобы помочь в восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Рассказываем, что уже делается в этом направлении.

Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t.me/mchs_altkray

Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах. Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.

Предприятия и жители края сразу включились в сбор гуманитарной помощи. Координирует эту деятельность ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Первый гуманитарный груз от Алтайского края был доставлен самолетом Министерства обороны России. 13 тонн груза — алтайские крупы, тушенка, сахар, растительное масло предоставила группа компаний «Союз».В мае «Поезд помощи Донбассу"доставил гуманитарный груз. В День России на борт Министерства обороны Российской Федерации в аэропорту Барнаула погрузили более 19 тонн продуктов питания.

Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray
Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
t. me/mchs_altkray

Грузы для отправки формируют в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю под контролем краевого Правительства. Что можно отправлять из продуктов и товаров определяют МЧС и Министерство обороны страны. Сбор гуманитарной помощи в регионе продолжается. Активное участие в сборе принимают студенты, школьники, байкеры и просто жители, которые ясно понимают, что жить под обстрелами и в разрушенных городах и селах, очень сложно.

Поддержку беженцам, которые прибыли в Алтайский край, оказывает Минсоцзащиты и алтайское отделение Российского детского фонда. Специалисты ведомства социальной защиты помогают прибывшим с оформлением полисов медицинского страхования, СНИЛСов, временной регистрацией по месту пребывания, восстанавливают пенсионные выплаты.

Помощь в сборе документов на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, открытие расчетного счета в Сбербанке и устройство детей в школы также находится на контроле Минсоцзащиты. Тем, кто решил остаться в Алтайском крае, оформляют российское гражданство, помогают найти работу. Согласно постановлению правительства РФ, Алтайский край может принять до 500 граждан России, Украины, Донбасса и лиц без гражданства, которые были вынуждены покинуть свою страну. На сегодняшний день прибывшие из ДЛНР размещены у своих родственников в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Первомайском и Тогульском районах.

Юных донецких хоккеистов познакомили с традициями Алтая
Юных донецких хоккеистов познакомили с традициями Алтая
предоставлено altapress.ru «Единой Россией».

— В Алтайском крае беженцам из Украины оказывают всестороннюю помощь и поддержку. Все они прибыли на территорию края самостоятельно. Работа соцзащиты выстроена с каждым человеком индивидуально. Мы помогаем с оформлением документов, находимся в тесном взаимодействии с миграционной службой Алтайского края, Роспотребнадзором, учреждениями здравоохранения. Со всеми беженцами работают квалифицированные психологи, которые помогают им в снятии напряжения, преодолении ситуации неопределенности и снятии стресса. Если гражданин Украины принял окончательное решение о переезде в Алтайский край, оформил российское гражданство, ему будут предоставлены все положенные меры социальной поддержки, — рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Для детей организуют различные мероприятия и экскурсии. В барнаульском комплексе «Титов Арена» прошли товарищеские матчи «Za Алтай! Za Донбасс! Za Спорт!» с участием детских хоккейных команд 2014−2015 годов рождения из Алтайского края и Донецкой Народной Республики. Всего состоялось три встречи. Донецкий «Викинг» провел игры с двумя алтайскими командами, победила дружба. Для хоккеистов были организованы экскурсии в зоопарк и музеи, прогулки по городу.

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