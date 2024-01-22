Алтайские таможенники пресекли попытку взятки в размере 1 тыс. долларов

Сотрудники Алтайской таможни задержали взяткодателей. Они пытались провезти автомобиль на территорию России без документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иностранные граждане предложили сотруднику Ташантинского таможенного поста взятку. Злоумышленники хотели ввезти легковой автомобиль из Монголии без проведения таможенного контроля.

Они передали таможеннику взятку в размере 1 тыс. долларов, после чего их задержали.

В отношении взяткодателей возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за заведомо незаконные действия в пользу взяткодателя".

Ранее стало известно, что в Алтайском крае будут судить преступника за хищение 5 млн рублей у банков.

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