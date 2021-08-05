5 августа
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Происшествия

Алтайские таможенники задержали контрабандную партию нефрита массой 6,5 тонн

Контрабандную партию белого нефрита задержали пограничники в Алтайском крае — ее пытался перевезти житель Иркутска. Стоимость оценивают в 400 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Граница.
Граница.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным таможни, нефрит добыли нелегально на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Грузовик с крупной партией остановили на пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиатранспортом.

Канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня через Казахстан ликвидирован, отмечает пресс-служба.

Среднерыночная стоимость задержанного нефрита, по оценкам, составляет около 393 млн рублей. Для контрабанды нефрита из Бурятии был выбран более длинный и затратный маршрут через Казахстан.

Доставлять нефрит через Казахстан решили, чтобы «запутать след».

Алтайский край. Нефрит. Контрабанда.
Алтайский край. Нефрит. Контрабанда.
stu.customs.ru.

«Так злоумышленники стремились затруднить контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства — члена Евразийского экономического союза», — подчеркивают в сообщении.

В отношении перевозчика возбудили уголовное дело по ст. 30 и 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов». По данным оперативников, к контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай.

В алтайская таможня и раньше задерживала такие партии. В 2019 году через границу пытались перевезти 20 тонн зеленого нефрита стоимостью 50 млн рублей.

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