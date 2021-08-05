Алтайские таможенники задержали контрабандную партию нефрита массой 6,5 тонн

По данным таможни, нефрит добыли нелегально на месторождениях Бурятии и Забайкальского края. Грузовик с крупной партией остановили на пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечения границы. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, предназначались для экспорта в Китай по подложным документам. Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиатранспортом.
Канал контрабандных поставок этого полудрагоценного камня через Казахстан ликвидирован, отмечает пресс-служба.
Среднерыночная стоимость задержанного нефрита, по оценкам, составляет около 393 млн рублей. Для контрабанды нефрита из Бурятии был выбран более длинный и затратный маршрут через Казахстан.
Доставлять нефрит через Казахстан решили, чтобы «запутать след».
«Так злоумышленники стремились затруднить контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства — члена Евразийского экономического союза», — подчеркивают в сообщении.
В отношении перевозчика возбудили уголовное дело по ст. 30 и 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов». По данным оперативников, к контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай.
В алтайская таможня и раньше задерживала такие партии. В 2019 году через границу пытались перевезти 20 тонн зеленого нефрита стоимостью 50 млн рублей.