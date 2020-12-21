Алтайские водители сообщают об ужасной видимости и ДТП на трассах

На трассе Барнаул-Алейск плохая видимость, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».
Метель на трассе.
Barnaul22
В Первомайском районе у поселка Казачий по направлению к Барнаулу произошло ДТП с участием двух грузовиков. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.
Погода в Алтайском крае на 21 декабря
Местами по востоку небольшой, в предгорьях умеренный снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы.
Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами по югу порывы до 20 м/с.
Температура -9…- 14 градусов, местами до -20.