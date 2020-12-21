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Происшествия

Алтайские водители сообщают об ужасной видимости и ДТП на трассах

21 декабря в некоторые районы Алтайского края нагрянули метели. Водители предупреждают об ухудшении дорожной обстановки.

МЧС на трассе, метель.
МЧС на трассе, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

На трассе Барнаул-Алейск плохая видимость, сообщают в группе «Инцидент Барнаул».

Метель на трассе.
Метель на трассе.
Barnaul22

В Первомайском районе у поселка Казачий по направлению к Барнаулу произошло ДТП с участием двух грузовиков. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

Погода в Алтайском крае на 21 декабря

Местами по востоку небольшой, в предгорьях умеренный снег, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы.

Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами по югу порывы до 20 м/с.

Температура -9…- 14 градусов, местами до -20.

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