Алтайские волонтеры просят помощи в розыске 12 человек

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировки по поиску 12 человек. Они пропали в разное время и в разных городах, но до сих пор ни один не найден.

Барнаулец Дмитрий Помыткин пропал 17 октября 2018 года.

Пропал Дмитрий Помыткин. «Лиза Алерт».

63-летний Евгений Селезнев ушел в лес за грибами в Калманском районе 7 июля и до сих пор не вернулся.

Пропал Евгений Селезнев. vk.com/la_altay

38-летнего Олега Акимова в синем спортивном костюме ищут с 11 июля. Он пропал в Республике Алтай.

Пропал Олег Акимов. vk.com/la_altay

29-летний Александр Сбитнев из Рубцовска перестал выходить на связь с 16 апреля.

Пропал Александр Сбитнев. vk.com/la_altay

Житель Барнаула, 38-летний Станислав Борискин ушел в неизвестном направлении 17 июля. Мужчина одет в цвета американского флага.

Пропал Станислав Борискин. «Лиза Алерт»

31 июля пропал 55-летний Михаил Горлов — он может быть в Славгороде, Яровом или Рубцовске.

Пропал Игорь Самарцев. vk.com/la_altay

40-летний Евгений Коваленко без фаланги на указательном пальце из Тальменки пропал 8 июля.

Пропал Евгений Коваленко. «Лиза Алерт»

65-летняя Любовь Сидельникова (Лобакова) ушла из дома в послеке Южный в Барнауле 31 июля и до сих пор не вернулась.

Пропала Любовь Сидельникова. vk.com/la_altay

48-летний Игорь Самарцев из Бийска пропал 23 мая.

Пропал Игорь Самарцев. vk.com/la_altay

Также продолжаются поиски матери Дарьи Игнатюк и двух детей Софии и Тимофея. Они пропали 22 августа.

В Алтайском крае пропали девушка и двое маленьких детей. vk.com/la_altay