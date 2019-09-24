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Алтайские волонтеры просят помощи в розыске 12 человек

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировки по поиску 12 человек. Они пропали в разное время и в разных городах, но до сих пор ни один не найден.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

Барнаулец Дмитрий Помыткин пропал 17 октября 2018 года.

Пропал Дмитрий Помыткин.
Пропал Дмитрий Помыткин.
«Лиза Алерт».

63-летний Евгений Селезнев ушел в лес за грибами в Калманском районе 7 июля и до сих пор не вернулся.

Пропал Евгений Селезнев.
Пропал Евгений Селезнев.
vk.com/la_altay

38-летнего Олега Акимова в синем спортивном костюме ищут с 11 июля. Он пропал в Республике Алтай.

Пропал Олег Акимов.
Пропал Олег Акимов.
vk.com/la_altay

29-летний Александр Сбитнев из Рубцовска перестал выходить на связь с 16 апреля.

Пропал Александр Сбитнев.
Пропал Александр Сбитнев.
vk.com/la_altay

Житель Барнаула, 38-летний Станислав Борискин ушел в неизвестном направлении 17 июля. Мужчина одет в цвета американского флага.

Пропал Станислав Борискин.
Пропал Станислав Борискин.
«Лиза Алерт»

31 июля пропал 55-летний Михаил Горлов — он может быть в Славгороде, Яровом или Рубцовске.

Пропал Игорь Самарцев.
Пропал Игорь Самарцев.
vk.com/la_altay

40-летний Евгений Коваленко без фаланги на указательном пальце из Тальменки пропал 8 июля.

Пропал Евгений Коваленко.
Пропал Евгений Коваленко.
«Лиза Алерт»

65-летняя Любовь Сидельникова (Лобакова) ушла из дома в послеке Южный в Барнауле 31 июля и до сих пор не вернулась.

Пропала Любовь Сидельникова.
Пропала Любовь Сидельникова.
vk.com/la_altay

48-летний Игорь Самарцев из Бийска пропал 23 мая.

Пропал Игорь Самарцев.
Пропал Игорь Самарцев.
vk.com/la_altay

Также продолжаются поиски матери Дарьи Игнатюк и двух детей Софии и Тимофея. Они пропали 22 августа.

В Алтайском крае пропали девушка и двое маленьких детей.
В Алтайском крае пропали девушка и двое маленьких детей.
vk.com/la_altay

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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