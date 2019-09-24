Алтайские волонтеры просят помощи в розыске 12 человек

Барнаулец Дмитрий Помыткин пропал 17 октября 2018 года.
63-летний Евгений Селезнев ушел в лес за грибами в Калманском районе 7 июля и до сих пор не вернулся.
38-летнего Олега Акимова в синем спортивном костюме ищут с 11 июля. Он пропал в Республике Алтай.
29-летний Александр Сбитнев из Рубцовска перестал выходить на связь с 16 апреля.
Житель Барнаула, 38-летний Станислав Борискин ушел в неизвестном направлении 17 июля. Мужчина одет в цвета американского флага.
31 июля пропал 55-летний Михаил Горлов — он может быть в Славгороде, Яровом или Рубцовске.
40-летний Евгений Коваленко без фаланги на указательном пальце из Тальменки пропал 8 июля.
65-летняя Любовь Сидельникова (Лобакова) ушла из дома в послеке Южный в Барнауле 31 июля и до сих пор не вернулась.
48-летний Игорь Самарцев из Бийска пропал 23 мая.
Также продолжаются поиски матери Дарьи Игнатюк и двух детей Софии и Тимофея. Они пропали 22 августа.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).