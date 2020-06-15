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Происшествия

Алтайских подростков отправили в колонию за жестокое убийство двух человек

Подростки из Солонешенского района отправились в воспитательную колонию после того, как суд признал их виновными в убийстве двух человек.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

Учащиеся профессионального лицея, парни 15 и 16 лет пришли в дом 52-летнего мужчины, которого подозревали в краже запчастей. Они решили разобраться с предполагаемым вором и стали избивать сельчанина арматурой, рассказывают в СК.

Чуть позже в дом зашел 37-летний мужчина. Увидев его, нападавшие стали избивать и его, в том числе, причиняя удары металлической дверцей от печи.

От полученных травм потерпевшие скончались. Подростки убежали.

В содеянном юноши признались частично, отрицая факт умысла на причинение смерти потерпевшим.

Суд назначил им от 6 до 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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