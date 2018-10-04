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Алтайские автоугонщики попались на краже пирожков

В Алтайском крае 2 октября полицейские задержали подозреваемых в угоне. Мужчин удалось найти благодаря записям с камер, пишут «Каменские известия».

Наручники.
Наручники.
СС0.

Голодные угонщики украли пирожки в одном из придорожных кафе, расположенном недалеко от села Масляха. Преступление попало на видео и вскоре мужчин задержали.

Известно, что первую машину подозреваемые угнали еще 30 июля. Второй угон совершили 26 сентября, а третий — еще через несколько дней.

Выяснилось, что один из угонщиков — житель Змеиногорского района, второй жил в Каменском районе. На чужих автомобилях мужчины катались, а потом разбирали их и сдавали по запчастям в пункты приема черных металлов.

Злоумышленники полностью признали свою вину. Расследование продолжается.

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