Алтайские автоугонщики попались на краже пирожков

Голодные угонщики украли пирожки в одном из придорожных кафе, расположенном недалеко от села Масляха. Преступление попало на видео и вскоре мужчин задержали.
Известно, что первую машину подозреваемые угнали еще 30 июля. Второй угон совершили 26 сентября, а третий — еще через несколько дней.
Выяснилось, что один из угонщиков — житель Змеиногорского района, второй жил в Каменском районе. На чужих автомобилях мужчины катались, а потом разбирали их и сдавали по запчастям в пункты приема черных металлов.
Злоумышленники полностью признали свою вину. Расследование продолжается.