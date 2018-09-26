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Чтобы доехать до дома барнаулец угнал «Волгу», но автомобиль сломался в пути

Житель Маймы заявил в полицию, что у него угнали автомобиль ГАЗ-3110. Машину нашли в одном из сел Алтайского края. Ее украл 34-летний барнаулец, чтобы уехать домой, но «Волга» по пути сломалась, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Волга. ГАЗ-3110
Волга. ГАЗ-3110
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Житель Маймы вечером припарковал свою «Волгу» во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил ее пропажу. Полицейские нашли автомобиль в одном из сел Алтайского края, и эксперты изъяли следы пальцев рук.

Угонщиком оказался ранее судимый житель Барнаула, его задержали в Горно-Алтайске. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что решил угнать «Волгу», чтобы уехать домой. Разбил стекло двери, проник в салон и замкнул провода замка зажигания. В пути автомобиль сломался, и мужчина бросил его.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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