Чтобы доехать до дома барнаулец угнал «Волгу», но автомобиль сломался в пути

Житель Маймы вечером припарковал свою «Волгу» во дворе многоквартирного дома, а утром обнаружил ее пропажу. Полицейские нашли автомобиль в одном из сел Алтайского края, и эксперты изъяли следы пальцев рук.
Угонщиком оказался ранее судимый житель Барнаула, его задержали в Горно-Алтайске. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что решил угнать «Волгу», чтобы уехать домой. Разбил стекло двери, проник в салон и замкнул провода замка зажигания. В пути автомобиль сломался, и мужчина бросил его.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.