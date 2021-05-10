Алтайский чабан украл у фермера 15 овец и заявил, что съел их

Как сообщили в региональном МВД, в полицию обратился владелец хозяйства, который не досчитался 15 овец. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен 32-летний чабан из села Бирюля.
«По словам сельчанина, летом прошлого года он работал чабаном и присвоил себе 15 животных, мясо которых употреблял в пищу. Достоверность этой версии в настоящее время проверяют сотрудники полиции, не исключая возможный факт продажи животных третьим лицам», — добавляют в МВД.
Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, вверенного обвиняемому.