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Происшествия

Алтайский чабан украл у фермера 15 овец и заявил, что съел их

Чабан одного из крестьянско-фермерских хозяйств Майминского района Республики Алтай подозревается в хищении 15 овец из отары, которую он пас.

Овцы.
Овцы.
CC0

Как сообщили в региональном МВД, в полицию обратился владелец хозяйства, который не досчитался 15 овец. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 32-летний чабан из села Бирюля.

«По словам сельчанина, летом прошлого года он работал чабаном и присвоил себе 15 животных, мясо которых употреблял в пищу. Достоверность этой версии в настоящее время проверяют сотрудники полиции, не исключая возможный факт продажи животных третьим лицам», — добавляют в МВД.

Возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, вверенного обвиняемому.

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