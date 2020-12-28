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Происшествия

Алтайский чиновник получил 5 лет строгого режима за махинации с солнечной энергией

Экс-сотрудника Ростехнадзора и его знакомого признали виновными во взяточничестве при запуске в эксплуатацию солнечных электростанций в Горном Алтае, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Солнечная электростанция в Кош-Агачском районе.
Солнечная электростанция в Кош-Агачском районе.
алтай.рф

Бывший начальник Алтайского отдела по надзору за энергосетями Сибирского управления Ростехнадзора при посредничестве своего знакомого в 2019 году получил 326 тыс. рублей взятки.

Деньги предназначались за подготовку разрешительной документации для запуска в эксплуатацию без фактической проверки солнечных электростанций в Республике Алтай.

Изначально взятка была в виде двух земельных участков возле озера Манжерок, потом по каким-то причинам ее заменили на деньги.

Второй обвиняемый — посредник при получении взятки, организовал фиктивный документооборот между юридическими лицами для придания законности получения денег за якобы оказанные услуги.

«Обвиняемые задержаны при передаче денежных средств сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В дальнейшем при обыске у одного из них обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся боеприпасы. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю», — заявили в ведомстве.

Суд приговорил чиновника к 5 годам 3 месяцам лишения свободы строгого режима, с назначением штрафа в размере 1,630 млн. рублей. Также он на 3 года лишился права занимать должности в государственных органах.

Его приятель получил 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 978 тыс. рублей.

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