Алтайский дальнобойщик-рецидивист едва не убил коллегу с похожей судьбой

Двое жителей Алтайского края на стоянке большегрузного транспорта возле поселка Катковский Новосибирского района отмечали день рождения одного из них.
Распивая спиртные напитки, мужчины стали вспоминать свое криминальное прошлое — ранее оба отбывали наказание за совершение преступлений.
«На этой почве между ними произошло конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом своего знакомого, после чего скрылся на автомобиле с места преступления», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
52-летнего дальнобойщика доставили в больницу. Из-за серьезной кровопотери его поместили в реанимацию.
В это время полицейские связались со службой безопасности коммерческой компании, в которой работал 54-летний подозреваемый, установили маршрут движения автомобиля и по горячим следам задержали подозреваемого недалеко от поселка Толмачево.
В кабине фуры нашелся нож со следами крови.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.