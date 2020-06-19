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Происшествия

Алтайский дальнобойщик-рецидивист едва не убил коллегу с похожей судьбой

17 июня в новосибирскую больницу доставили мужчину с серьезным ножевым ранением. Выяснилось, что таким образом закончилась ссора между двумя коллегами-дальнобойщиками.

Грузовик. Фура.
Грузовик. Фура.
altapress.ru

Двое жителей Алтайского края на стоянке большегрузного транспорта возле поселка Катковский Новосибирского района отмечали день рождения одного из них.

Распивая спиртные напитки, мужчины стали вспоминать свое криминальное прошлое — ранее оба отбывали наказание за совершение преступлений.

«На этой почве между ними произошло конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом своего знакомого, после чего скрылся на автомобиле с места преступления», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

52-летнего дальнобойщика доставили в больницу. Из-за серьезной кровопотери его поместили в реанимацию.

В это время полицейские связались со службой безопасности коммерческой компании, в которой работал 54-летний подозреваемый, установили маршрут движения автомобиля и по горячим следам задержали подозреваемого недалеко от поселка Толмачево.

В кабине фуры нашелся нож со следами крови.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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