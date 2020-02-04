Алтайский депутат-дебошир снова скандально прославился

Зампредседателя совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Юрий Корнеев снова оказался в центре скандала. На этот раз — с сотрудниками ДПС, пишут «Новости Горного Алтая».

7 ноября 2019 года экипаж ДПС остановил автомобиль народного избранника у здания районного суда, потому что Корнеев ехал выключенными фарами. Когда полицейские стали разбираться, выяснилось, что у вице-спикера не было как водительского удостоверения, так и документов на автомобиль.

Инспектор составил три протокола об административных правонарушениях.

Когда составлялись протоколы, Корнеев заявил, что не владеет русским языком и потребовал предоставить ему переводчика с алтайского. Потом он обвинил сотрудников ГИБДД в том, что они пьяные.

Полицейские без дополнительных просьб отправились в районную больницу на освидетельствование. Врачи установили, что они были трезвыми.

Депутат в свою очередь обжаловал все три постановления о назначении ему штрафов, но районный суд признал все действия и решения сотрудников ГИБДД законными и обоснованными.

Удар , кулак. СС0

Скандалы с участием Юрия Корнеева

Вечером 22 декабря 2018 года в кафе в селе Чемал районные депутаты отмечали конец года. По завершению застолья все народные избранники разошлись, но один решил вернуться и продолжить. Когда принесли счет, он стал возмущаться и отказывался заплатить за выпитое.

Пьяный депутат в ответ на замечание по поводу своего вызывающего поведения несколько раз ударил управляющую кафе и 59-летнюю певицу. Кроме того, пострадал и 14-летний юноша, который заступился за женщину.

Наказания Корнееву удалось избежать в связи с примирением сторон.

Кроме того, много лет назад, будучи депутатом Новоалтайского городского совета депутатов, он «заработал» судимость за мошеннические действия с бюджетными средствами.