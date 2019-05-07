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Происшествия

Алтайский депутат до смерти избил битой человека

Депутат Алтайского райсобрания пойдет под суд за смерть человека. Он несколько раз ударил мужчину бейсбольной битой за невыполненные поручения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина с битой.
Мужчина с битой.
СС0

История произошла еще в 2014 году в селе Алтайское, где у депутата есть свой бизнес. «Банкфакс» пишет, что речь идет о 30-летнем Романе Бруннере.

По данным следствия, он нанял на работу двух местных жителей и расплачивался с ними спиртным, которое работники начали распивать и выполнили не все указанные поручения.

Из-за этого депутат начал бить одного из них бейсбольной битой. Тот через несколько часов скончался в больнице от разрыва внутренних органов.

Следователи поясняют, что тогда депутату удалось избежать уголовной ответственности. Дело в том, что второму мужчине обвиняемый угрожал убийством, а остальные односельчане боялись давать в отношении него показания.

Людмила Рязанцева,
старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ:

Лишь спустя длительный промежуток времени благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции, удалось по крупицам восстановить причастность обвиняемого к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью своему работнику, повлекшего его смерть.

Депутата арестовали. Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия он отрицал свою причастность, следствием получило достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд.

Мужчину будут судить сразу по двум статьям: ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

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