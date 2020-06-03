Алтайский депутат получил всего лишь штраф за мошенничество в крупном размере

В Рубцовске осужден депутат городского совета от партии ЛДПР Игорь Раченков, которого обвиняли в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Вероятно, депутатский мандат позволил ему отделаться всего лишь штрафом.

О приговоре Раченкову сообщает Следком по Алтайскому краю. Еще в 2018 году между администрацией города и компанией «РИАЛ», которую учредил депутат, был подписан муниципальный контракт по сбору, транспортировке и захоронению твердых бытовых отходов, собранных на территории Рубцовска и городского кладбища.

Однако депутату сумма контракта показалась недостаточной и он решил увеличить объемы вывоза. Для этого народный избранник от партии Жириновского составлял фиктивные документы, где объемы и стоимость работ были существенно завышены.

Причиненный городскому бюджету ущерб в итоге составил 529 тыс. рублей. Игорь Раченков еще в июле был взят под стражу в Барнауле, тогда же ему предъявили обвинение, пишет рубцовская газета «Местное время».

Сначала бизнесмен свою вину отрицал, но, вероятно, позже согласился сотрудничать со следствием, поскольку был отпущен на свободу и даже принимал участие в сессиях горсовета.

В итоге горсуд назначил Игорю Раченкову штраф в размере 430 тыс. рублей, что меньше суммы нанесенного ущерба. Хотя данная статья УК РФ (ч. 3 ст. 159) предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

По некоторым данным, рубцовчане были очень удивлены таким приговором. в соцсетях вскоре появились едкие комментарии — «Продолжайте воровать, никто никого не посадит».