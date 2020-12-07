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Происшествия

Алтайский депутат расстрелял двух человек

В селе Соузга Республики Алтай произошло двойное убийство. Мужчина расправился с бывшей женой и ее новым сожителем, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 декабря. Мужчина из своего зарегистрированного охотничьего ружья не менее 10 раз выстрелил в экс-супругу и ее возлюбленного, а потом попытался свести счеты с жизнью.

Потерпевшие скончались на месте, злоумышленника с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший является депутатом сельсовета.

«Незадолго до трагедии он избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Однако полицейские не успели разобраться в случившемся, поскольку было совершено новое нападение, на этот раз с огнестрельным оружием», — пишет издание.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, а также проверяют эффективность работы органов системы профилактики преступлений.

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