Алтайский депутат расстрелял двух человек

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 декабря. Мужчина из своего зарегистрированного охотничьего ружья не менее 10 раз выстрелил в экс-супругу и ее возлюбленного, а потом попытался свести счеты с жизнью.
Потерпевшие скончались на месте, злоумышленника с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.
По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший является депутатом сельсовета.
«Незадолго до трагедии он избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Однако полицейские не успели разобраться в случившемся, поскольку было совершено новое нападение, на этот раз с огнестрельным оружием», — пишет издание.
Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, а также проверяют эффективность работы органов системы профилактики преступлений.