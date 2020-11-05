Алтайский ДПС-ник на своих двоих догнал пьяного водителя Honda и вытащил его из салона

Водитель «под градусом» ездил по селу Соузга. В ГИБДД об этом анонимно сообщили свидетели.
Экипаж ДПС, дежуривший рядом, отправился на место. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель никак не реагировал.
«Экипаж ДПС предпринял все необходимые меры по остановке и задержанию правонарушителя», — скромно отметили в ГИБДД.
На самом деле, судя по видео, полицейский бегом бросился останавливать нарушителя. Когда машина все же остановилась, на помощь ему пришел напарник. Вместе полицейские вытащили водителя из салона.
Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,77 миллиграмм этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха).
На него составили протоколы за пьяную езду и невыполнение законных требований сотрудника полиции.