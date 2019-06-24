Алтайский думец попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко 21 июня попал в ДТП в Москве на Ленинском проспекте. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд, сообщается в Telegram-канале «112». По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался, пишет РИА Новости.

Думец за рулём Lexus сбил байкера, а когда отец пострадавшего приехал на место, депутата уже не было, сказано в сообщении «112».

По словам Герасименко, ДТП правда было, но значительных травм мужчина не получал, а сам он не скрывался с места аварии.

«Да, было такое. Он врезался в меня… Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — сказал депутат.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве. Telegram-канал 112.

По данным портала «Вечерняя Москва», пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. В ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Николай Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.