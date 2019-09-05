Алтайский фермер открыл стрельбу по людям, которые зашли на его участок

Фермер из села Селезнёво в Шелаболихинском район тяжело ранил из ружья молодого человека, который зашел на его участок. По словам местных жителей, на его месте мог оказать кто угодно, потому что частная территория не огорожена, пишут «Вести. Алтай».

Пострадавший парень Никита Продан недавно вернулся из армии и поступил в университет. Успешную сдачу экзаменов он хотел отметить с друзьями в селе Селезнёво. Однако по дороге на пикник он нарвался на фермера, который заявил, что молодые люди не имеют права находиться на частной территории.

Между парнем и предпринимателем произошла ссора, мужчина схватил ружье и выстрелил молодому человеку в ногу, задев артерию. Друг Никиты рассказал изданию, что попытался помочь пострадавшему, но фермер его ударил.

Местные жители говорят, что на месте молодых людей мог оказаться кто угодно, потому что через ферму проходит старая дорога, по которой многие добираются до соседнего села и гуляют. В Кипринском сельсовете сообщили, что собственность была оформлена в 2016 году, однако участок у фермера не огорожен.

Сейчас стрелок находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пострадавший находится в больнице, ему сделали операцию.