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Происшествия

«Алтайский гастролер» ограбил организацию микрозаймов в центре Новосибирска

Новосибирские полицейские задержали ранее судимого за грабеж и кражу 45-летнего жителя Алтайского края. Мужчина подозреваемого в совершении грабежа и разбойного нападения в Новосибирске.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Установлено, что 27 мая около 19:30 в помещении офиса микрокрофинансовой организации на Красном проспекте мужчина под угрозой применения ножа похитил у сотрудника деньги — более 59 тыс. рублей.

24 мая около 3:30 в кафе быстрого питания (также расположено на Красном проспекте) мужчина с применением насилия завладел деньгами продавца — 1800 рублей.

Фигурант дал признательные показания. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений, говорится в сообщении областного главка МВД.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 и ч.2 ст. 161 УК РФ — «Разбой» и «Грабеж».

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