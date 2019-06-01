«Алтайский гастролер» ограбил организацию микрозаймов в центре Новосибирска

Установлено, что 27 мая около 19:30 в помещении офиса микрокрофинансовой организации на Красном проспекте мужчина под угрозой применения ножа похитил у сотрудника деньги — более 59 тыс. рублей.
24 мая около 3:30 в кафе быстрого питания (также расположено на Красном проспекте) мужчина с применением насилия завладел деньгами продавца — 1800 рублей.
Фигурант дал признательные показания. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается причастность задержанного к совершению других преступлений, говорится в сообщении областного главка МВД.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 и ч.2 ст. 161 УК РФ — «Разбой» и «Грабеж».