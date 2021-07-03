Алтайский контрактник бесследно исчез из военной части

22-летний барнаулец Алексей Хороща исчез из войсковой части № 91711 в Богучаре Воронежской области. Он не выходит на связь с семьей с конца мая. Родные полагают, что причиной этому мог стать конфликт с сослуживцами.

Сестра Алексея Валентина Маслий рассказала «Вести Воронеж», что в конце весны у брата был отпуск или выходной, после которого он должен был вернуться на службу, но этого не произошло.

«Когда военные начали его искать, была версия, что он находится в Барнауле — мы тут живем. Но я не думаю, что он проехал бы 3−4 тыс. км из Воронежа без паспорта. У него только военник на руках. Даже зацепиться не за что, чтобы его найти. Я уже всеми возможными методами искала, всем сослуживцам написала — ноль вообще», — говорит собеседница.

Семья считает, что просто так парень никуда бы не ушел, а в части, по их словам, произошел какой-то конфликт.

«Просто очень странно. Я как не зайду комментарии в соцсетях почитать, все пишут, что в этом Богучаре постоянно что-то происходит. Страшно, что что-то случилось. И они сделали так, чтобы Леша пропал», — переживает сестра пропавшего.

Действия солдата квалифицируются по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части) и ст.338 УК РФ (дезертирство).

В соцсетях распространяется ориентировка от Минобороны: Алексей Хороща ростом 166 см, худощавого телосложения, темные волосы. Особая примета — татуировка в виде японских символов на правой руке.