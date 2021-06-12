Алтайский край может накрыть вторая волна подтоплений

На Алтае продолжается медленный рост уровня воды в реке Обь на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула. Превысив критический порог и резко пойдя на спад, теперь вода вновь пребывает, сообщает сайт МЧС по региону.

Такие колебания объясняются значительными осадками в верховьях, которые волной докатываются до краевой столицы.

На утро 12 июня уровень воды в районе поселка Затон составил 554 см, по-прежнему частично подтоплены 95 приусадебных участков. С учетом имеющихся данных, подтопление жилых домов в ближайшее время не прогнозируется.

На остальных водных объектах гидрологическая обстановка стабильная. В основном наблюдается устойчивая динамика снижения уровней воды.

Согласно имеющимся прогнозам, на территории Республики Алтай 11−12 июня ожидается выпадение осадков, интенсивностью до сильных.

Подтопленный Затон , 9 июня 2016 года. barnaul.org

Эти осадки способны изменить объемы приточности в водные объекты бассейна Верхней Оби и обеспечить рост уровней воды в реках предгорий Алтая (Чарыш, Ануй, Песчаная), а также в реках Бия и Катунь.

Такая гидрологическая ситуация обеспечит сохранение высоких уровней на участке от с. Усть — Чарышская Пристань до г. Барнаул и ниже по течению. Неблагоприятная ситуация может сложиться на территории г. Барнаул мкр. Затон и Каменском районе.