Алтайский край продолжает гореть, приходится тушить даже навоз

Бабье лето, установившееся в Алтайском крае, и завершение уборки на садово-огородных участках усложнило работу сотрудников МЧС. За прошедшие сутки они потушили 70 пожаров. Об этом сообщает региональное МЧС.

Пожарные выезжали на тушение многоквартирного дома в Барнауле, автомобиля — в Славгороде, кустарников — в Бийске, жилых домов и пристроек — в Камне-на-Оби.

В сельской местности горели бани, сараи и другие хозяйственные постройки. В Павловском районе загорелся и вышел из строя комбайн. А в Табунском районе спасателям пришлось тушить навоз.

Человеческих жертв, к счастью, нет.

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что в регионе с 21 по 24 сентября сохраняется высокий класс пожароопасности. Особенно бдительными нужно быть жителям Угловского, Рубцовского, Алейского, Волчихинского и Благовещенского районов.