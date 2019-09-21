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Происшествия

Алтайский край продолжает гореть, приходится тушить даже навоз

Бабье лето, установившееся в Алтайском крае, и завершение уборки на садово-огородных участках усложнило работу сотрудников МЧС. За прошедшие сутки они потушили 70 пожаров. Об этом сообщает региональное МЧС.

Пожар в цеху по переработке металла.
Пожар в цеху по переработке металла.
vk.com/barneos22

Пожарные выезжали на тушение многоквартирного дома в Барнауле, автомобиля — в Славгороде, кустарников — в Бийске, жилых домов и пристроек — в Камне-на-Оби.

В сельской местности горели бани, сараи и другие хозяйственные постройки. В Павловском районе загорелся и вышел из строя комбайн. А в Табунском районе спасателям пришлось тушить навоз.

Человеческих жертв, к счастью, нет.

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает, что в регионе с 21 по 24 сентября сохраняется высокий класс пожароопасности. Особенно бдительными нужно быть жителям Угловского, Рубцовского, Алейского, Волчихинского и Благовещенского районов.

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