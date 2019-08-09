Алтайский край спасли от пожара, идущего со стороны Казахстана

8 августа алтайская лесная охрана сумела остановить степной пожар, двигающийся к границе Алтайского края с территории Казахстана, сообщили в минприроды края. Для этого лесникам пришлось проникнуть на территорию соседнего государства.

Степь загорелась на территории Казахстана 8 августа. О том, где именно возник пожар, разные ведомства рассказывают по-разному. По данным минприроды края, это произошло всего в 200 метрах от границы с Алтайским краем. Однако в ГУ МЧС утверждают, что термически активная точка зафиксирована была в 2 км от границы. Спасатели говорят, что протяжённость огненного фронта составляла 1,5 километра.

Чтобы не допустить переход пожара на территорию Алтая, 25 алтайских лесников вместе с 11 машинами по согласованию с погранслужбой ФСБ России перешли госграницу и тушили пожар вместе с подразделениями Казахстана.

По сведениям минприроды, возгорание ликвидировано всего в 100 метрах от границы с Алтайским краем. В тушении пожара задействовали силы и средства минприроды края, краевого учреждения «Алтайлес», арендатора «Лес Сервис», 10 пожарных машин Ключевского и Степно-Михайловского лесничества и одна машина МЧС.

Угрозы перехода огня в Алтайский край нет, заверили в минприроды. Непрерывно осуществляется авиамониторинг. Угроза перехода границу отсутствует, заверяют власти.

Интересно, что СМИ Казахстана пишут, что огонь на его территорию приходит с территории России (речь идет не о пожаре у границы с Алтаем). Так, в одной из публикаций упоминается, что лесной пожар в Костанайской области на площади 250 гектаров, который тушили около шести суток, пришел из Челябинской области.