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Происшествия

Алтайский кураж: пьяные бийчане закусили грушей и учинили разбой в Питере

Пьяные уроженцы Бийска 31 и 36 лет заявились в питерский магазин и закусили кабачком и грушей. Продавец простила мужчин, но все чуть не закончилось поножовщиной.

Груша.
Груша.
Из открытых источников.

После трапезы один из мужчин спросил у кассира, сколько нужно заплатить за продукты. Женщина сказала, что от одной груши и кабачка магазин не понесёт значительных убытков и деньги не взяла, пишут «Невские новости».

Один из покупателей после этого якобы назвал товарищей «свиньями», за что те приставили к его горлу нож и потребовали денег. Мужчина отдал им 200 рублей.

Полиция задержала напавших. Оба они не работали. В ходе обыска места жительства злоумышленников изъяли ножи, телефоны и деньги в сумме 99 250 рублей.

В отношении дебоширов возбуждено уголовное дело.

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