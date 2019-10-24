Алтайский кураж: пьяные бийчане закусили грушей и учинили разбой в Питере

После трапезы один из мужчин спросил у кассира, сколько нужно заплатить за продукты. Женщина сказала, что от одной груши и кабачка магазин не понесёт значительных убытков и деньги не взяла, пишут «Невские новости».
Один из покупателей после этого якобы назвал товарищей «свиньями», за что те приставили к его горлу нож и потребовали денег. Мужчина отдал им 200 рублей.
Полиция задержала напавших. Оба они не работали. В ходе обыска места жительства злоумышленников изъяли ножи, телефоны и деньги в сумме 99 250 рублей.
В отношении дебоширов возбуждено уголовное дело.