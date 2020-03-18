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Происшествия

Алтайский медик лишился почти полумиллиона рублей пока искал подработку

В Алтайском крае желание получать дополнительный заработок обернулся кредитным бременем для медика из Бийска, сообщает региональное МВД.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

В течение года 37-летний медик искала в интернете подработку: просматривала социальные сети и электронные площадки объявлений.

В феврале ей позвонил мужчина и сообщил, что готов помочь заработать. Он рассказал, что является посредником брокерской компании.

«Бийчанка согласилась на заманчивое предложение. На следующий день ей позвонила девушка и пояснила, что будет ее персональным менеджером. Помощница сразу обозначила: чтобы начать получать деньги, нужно сначала вложить свои средства, семь тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина перевела необходимую сумму. Позже ей сказали, что для стабильного и высокого дохода нужны более серьезные суммы.

Медработник взяла кредит и пополнила свой электронный аккаунт «на бирже» почти на полмиллиона рублей.

Спустя некоторое время она попросила вывести деньги ей обратно на карту, однако больше на связь злоумышленники не выходили.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Правоохранители в очередной раз просят жителей региона быть бдительными и не переводить свои сбережения на неизвестные счета.

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