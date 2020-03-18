Алтайский медик лишился почти полумиллиона рублей пока искал подработку

В течение года 37-летний медик искала в интернете подработку: просматривала социальные сети и электронные площадки объявлений.

В феврале ей позвонил мужчина и сообщил, что готов помочь заработать. Он рассказал, что является посредником брокерской компании.

«Бийчанка согласилась на заманчивое предложение. На следующий день ей позвонила девушка и пояснила, что будет ее персональным менеджером. Помощница сразу обозначила: чтобы начать получать деньги, нужно сначала вложить свои средства, семь тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.