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Происшествия

Алтайский медик погиб в ДТП

При исполнении служебного долга в Республике Алтай погиб медбрат, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

ДТП со скорой помощью на Алтае.
ДТП со скорой помощью на Алтае.
04.мвд.рф

Медицинский работник Усть-Канской районной больницы 42-летний Алексей Байталаков погиб в автокатастрофе 21 ноября.

Известно, что ДТП случилось утром на 44 км автодороги «Усть-Кан — Коргон». Медик был за рулем скорой помощи, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

Потом автомобиль врезался в дерево.

Мужчину госпитализировали, но спасти жизнь не смогли.

В полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

«Алексей Тимофеевич был удивительно чутким, добрым, отзывчивым, открытым человеком, квалифицированным медицинским работником. Его очень любили пациенты. Он днем и ночью выполнял свою работу», — отметили в региональном минздраве.

За высокий профессионализм медика неоднократно отмечала администрация больницы, а также награждали Почетной грамотой администрации Усть-Канского района.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким Алексея Байталакова.

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