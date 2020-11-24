Алтайский медик погиб в ДТП

Медицинский работник Усть-Канской районной больницы 42-летний Алексей Байталаков погиб в автокатастрофе 21 ноября.
Известно, что ДТП случилось утром на 44 км автодороги «Усть-Кан — Коргон». Медик был за рулем скорой помощи, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.
Потом автомобиль врезался в дерево.
Мужчину госпитализировали, но спасти жизнь не смогли.
В полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
«Алексей Тимофеевич был удивительно чутким, добрым, отзывчивым, открытым человеком, квалифицированным медицинским работником. Его очень любили пациенты. Он днем и ночью выполнял свою работу», — отметили в региональном минздраве.
За высокий профессионализм медика неоднократно отмечала администрация больницы, а также награждали Почетной грамотой администрации Усть-Канского района.
Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким Алексея Байталакова.