Алтайский минздрав начал проверку после смерти младенца, которого «перекидывали» по больницам

Ранее жительница Новоалтайска Дарья рассказала в паблике «Инцидент Барнаул» о смерти своего ребенка. Она уверена, что если бы реанимация местной больницы приняла малыша, а не отправила в Барнаул, то сына можно было спасти.

Все началось с того, что у ребенка пропал аппетит, появились понос и рвота, а также поднялась температура. Мать решила отвезти сына в Барнаул в детское инфекционное отделение КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11».

Поступили они в больницу 16 января, лечение продолжалось четыре дня. Ребенка прокапали и выписали 20 января с «выздоровлением». Выписку написали хорошую, но анализ еще не был готов, рассказала женщина.

Однако ночью 21 января состояние ребенка ухудшилось. Приехала скорая помощь, медики позвонили старшему и решили везти ребенка в новоалтайскую КГБУЗ «Городская больница имени Л. Я. Литвиненко». Там их встретил реаниматолог, но, как отметила Дарья, принимать их не стал из-за поноса. Сказал везти в Барнаул в «инфекционку» на Малахова.

Скорая помощь. CC0

«Скорая бригада уточнила, успеем ли мы довезти ребенка. Он ответил: „Думаю, что да“. Написал расписку, на руки мне ее не дали. Никаких уколов нам не поставили. Около двух часов ночи поехали в Барнаула. Ребенок уже был никакой, сил плакать нет, стонет и рот открывает в странной гримасе», — вспоминает Дарья.

В пункт назначения приехали около 3:00 ночи. Однако и там, со слов женщины, принимать их не стали: сказали что катетер не смогут поставить и нужна реанимация. Поставили укол гормонов.

«Просили бригаду отвезти нас во 2-ую детскую больницу на Попова, но те отказались. Якобы у них регламент и так много времени на нас потратили. Уехали. Ждали новую бригаду 15−20 минут. Во 2-ую детскую приехали около 3:50. Пока ждали врача, чтобы посмотрел… пока заполнили бумаги. Ребенка унесли около 4:00 ночи», — рассказала Дарья.

Утром медики сообщили ей, что малыша привезли в критическом состоянии, сделали все возможное, но спасти не смогли. Время смерти — 4:50 ночи.

Мать ребенка уверена, что если бы они не «колесили» по больницам Барнаула, то ее сына можно было спасти.