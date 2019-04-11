Алтайский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с BMW X6

В минздраве Алтайского края altapress.ru рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии с маршруткой на проспекте Строителей в Барнауле 10 апреля.

ДТП на проспекте Строителей в Барнауле. 10 апреля 2019 года.

По данным миздрава, всех пострадавших после ДТП доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Двоих взрослых госпитализировали. Остальных, включая двух малолетних детей, отпустили домой.

У пострадавших повреждения средней и легкой степени. Тяжелых травм нет.

Медицинская помощь оказывается в полном объеме, добавили в минздраве.

Напомним, ДТП произошло днем 10 апреля на пересечении улицы Деповской с проспектом Строителей. Машины столкнулись на трамвайных путях. Водитель BMW захотела проехать перекресток по Деповской, но не учла, что по левой полосе проспекта Строителей ехала маршрутка, которая и врезалась в иномарку.

В СКР начали доследственную проверку. Предстоит установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также проверить действия водителя маршрутного автобуса на предмет соответствия оказания услуг в сфере пассажироперевозок.