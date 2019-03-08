Алтайский нарушитель заплатит более 1 млн рублей за незаконную вырубку леса

Летом 2018 года житель Заринска незаконно срубил деревьев за границами своей деляны. За это ему придется вернуть лесному фонду около 1,3 млн рублей, сообщает минприроды Алтайского края.

Мужчина осуществлял лесозаготовительные работы по договору купли-продажи лесных насаждений на территории Тягунского лесничества. Известно, что он срубил березы сверх разрешенного объема, а также за границами деляны на участке защитных лесов, недалеко от села Зудилово. Эти действия расценили как незаконную рубку лесных насаждений.

Заготовленную таким путем древесину лесонарушитель планировал использовать в личных целях. Свою вину мужчина признал полностью.

Заринский районный суд Алтайского края приговорил виновника к лишению свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно, а также к уплате подлежит ущерб, нанесённый лесному фонду, в размере 1,3 млн рублей.