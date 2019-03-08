Алтайский нарушитель заплатит более 1 млн рублей за незаконную вырубку леса

Мужчина осуществлял лесозаготовительные работы по договору купли-продажи лесных насаждений на территории Тягунского лесничества. Известно, что он срубил березы сверх разрешенного объема, а также за границами деляны на участке защитных лесов, недалеко от села Зудилово. Эти действия расценили как незаконную рубку лесных насаждений.
Заготовленную таким путем древесину лесонарушитель планировал использовать в личных целях. Свою вину мужчина признал полностью.
Заринский районный суд Алтайского края приговорил виновника к лишению свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно, а также к уплате подлежит ущерб, нанесённый лесному фонду, в размере 1,3 млн рублей.