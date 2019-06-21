Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайский охотник в погоне от полиции сбрасывал части туш косуль

53-летний житель Камня-на-Оби в январе 2019 года на снегоходе незаконно охотился окрестностях села Луговое. Добычей стали две косули. Охотника на въезде в город заметили сотрудники ГИБДД, но тот, пересев на автомобиль, попытался скрыться, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ружье в руках.
Ружье в руках.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Полицейские бросились в погоню. В ходе преследования мужчина выкинул два мешка с частями туш убитых животных и столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД.

Потом выяснилось, что охотника уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2005 году его судили за незаконный отстрел 12 особей косуль. Однако выводов для себя обвиняемый не сделал, подчеркнули в прокуратуре.

На три автомобиля обвиняемого, общей стоимостью более 880 тысяч рублей наложили арест. Уголовное дело рассматривается в суде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость