Алтайский охотник в погоне от полиции сбрасывал части туш косуль

Полицейские бросились в погоню. В ходе преследования мужчина выкинул два мешка с частями туш убитых животных и столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД.
Потом выяснилось, что охотника уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2005 году его судили за незаконный отстрел 12 особей косуль. Однако выводов для себя обвиняемый не сделал, подчеркнули в прокуратуре.
На три автомобиля обвиняемого, общей стоимостью более 880 тысяч рублей наложили арест. Уголовное дело рассматривается в суде.