Алтайский охотник в погоне от полиции сбрасывал части туш косуль

53-летний житель Камня-на-Оби в январе 2019 года на снегоходе незаконно охотился окрестностях села Луговое. Добычей стали две косули. Охотника на въезде в город заметили сотрудники ГИБДД, но тот, пересев на автомобиль, попытался скрыться, сообщает прокуратура Алтайского края.

Полицейские бросились в погоню. В ходе преследования мужчина выкинул два мешка с частями туш убитых животных и столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД.

Потом выяснилось, что охотника уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2005 году его судили за незаконный отстрел 12 особей косуль. Однако выводов для себя обвиняемый не сделал, подчеркнули в прокуратуре.

На три автомобиля обвиняемого, общей стоимостью более 880 тысяч рублей наложили арест. Уголовное дело рассматривается в суде.