Алтайский Отелло чуть не задушил женщину из-за телефонного разговора

50-летний житель Горно-Алтайска познакомился с женщиной из Алтайского края и пригласил к себе домой. Встреча чуть не закончилась трагедией, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Местный житель в мае познакомился с 37-летней женщиной и позвал в гости выпить. Узнав, что женщина одинока, он предложил ей жить вместе. Во время общения с новым знакомым ей позвонил мужчина. Чтобы побеседовать с ним, она вышла на веранду, решив не посвящать хозяина дома с подробностями своего разговора.

Происходящее разозлило мужчину, и он решил проучить гостью. Выйдя на веранду, он повалил ее на пол и стал душить, угрожать убийством. Задыхаясь, женщина кричала и звала на помощь. Испугавшись, что сильный крик привлечет внимание соседей, обвиняемый отпустил свою гостью и вышел на улицу.

Через несколько минут к его дому уже подъехали сотрудники полиции, которых вызвали бдительные соседи. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

Органами дознания действия обвиняемого квалифицированы как угроза убийством. Материалы с обвинительным актом направили в суд.