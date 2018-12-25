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25 декабря
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Происшествия
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Алтайский парень сжег авто «возлюбленной» в Сургуте, потому что девушка оказалась замужем и с детьми

В Сургуте полиция задержала 28-летнего жителя Алтайского края по подозрению в поджоге автомобиля знакомой. По предварительным данным, мужчина узнал, что приятельницы есть муж, и таким образом решил отомстить, сообщают в МВД по ХМАО.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как сообщили Znak.com в пресс-службе МВД, парень с серьезными намерениями на совместную жизнь и романтику приехал в Сургут у своей «возлюбленной», с которой познакомился на Алтае. На месте выяснилось, что девушка замужем, и более того — мать двоих детей.

Узнав об этом, рассерженный парень поджог ее машину Peugeot, причинив тем самым ущерб 200 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «порча чужого имущества путем поджога». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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