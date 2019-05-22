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Происшествия

На Алтае пенсионер хотел помочь продать квартиру и потерял более 700 тысяч рублей

Мошенница уговорила пожилого жителя Шебалинского района подключить к чужому номеру телефона «мобильный банк» и похитила больше 700 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Предварительно установлено, что родственники пенсионера разместили в интернете объявление о продаже квартиры. Через некоторое время им позвонила девушка и сообщила, что готова внести предоплату за жилье. Для перевода денег сельчане сообщили покупательнице номер банковского счета.

Вскоре неизвестная рассказала, что по непонятным причинам не удается отправить средства. Чтобы не потерять клиентку, родственники сообщили звонившей номер телефона своего дедушки, на счет которого она должна была перевести деньги, и предложили с ним связаться.

Девушка перезвонила потерпевшему и поняла, что пенсионер плохо разбирается в банковских операциях. Она предложила мужчине пройти к банкомату и сказала, что для перевода денег нужно подключить номер телефона к услуге «мобильный банк». Пошагово объясняя потерпевшему алгоритм действий, злоумышленница получила доступ к чужим банковским счетам.

В итоге мошенница похитила более 700 тысяч рублей.

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