Алтайский пенсионер пришел в гости к отцу и забил его тростью «по незначительному поводу»

67-летнего жителя Шелаболихинского района обвиняют «в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».
«Днем 7 апреля обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему отцу. Между ними возникла словесная ссора, из-за длительных конфликтных отношений по незначительным поводам», — рассказали в ведомстве.
В ходе конфликта мужчина стал тростью избивать 92-летнего отца, который скончался в приемном отделении районной больницы. Обвинемого поместили под стражу.