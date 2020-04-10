Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайский пенсионер пришел в гости к отцу и забил его тростью «по незначительному поводу»

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца в ходе ссоры, сообщает региональный СК.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

67-летнего жителя Шелаболихинского района обвиняют «в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

«Днем 7 апреля обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему отцу. Между ними возникла словесная ссора, из-за длительных конфликтных отношений по незначительным поводам», — рассказали в ведомстве.

В ходе конфликта мужчина стал тростью избивать 92-летнего отца, который скончался в приемном отделении районной больницы. Обвинемого поместили под стражу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость