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Происшествия

Алтайский пенсионер защищался от агрессивного пасынка и нанес ему смертельный удар

Пенсионера из Целинного района Алтайского края признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Суд.
Суд.
giak.ru/

В ведомстве уточняют, что 65-летний мужчина защищался от своего пасынка.

Инцидент случился в апреле этого года, когда 37-летний потерпевший, будучи нетрезвым, пришел в дом к подсудимому. Пьяный мужчина вел себя агрессивно по отношению к находящимся в доме родственникам.

В ходе ссоры он стал наносить своему пожилому отчиму удары по лицу и телу. Защищаясь, хозяин дома деревянным бруском нанес один удар по голове пасынка.

Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы

Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к исправительным работам сроком на 4 месяца с удержанием 5% из заработка в доход государства.

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