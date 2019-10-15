Алтайский пенсионер защищался от агрессивного пасынка и нанес ему смертельный удар

В ведомстве уточняют, что 65-летний мужчина защищался от своего пасынка.
Инцидент случился в апреле этого года, когда 37-летний потерпевший, будучи нетрезвым, пришел в дом к подсудимому. Пьяный мужчина вел себя агрессивно по отношению к находящимся в доме родственникам.
В ходе ссоры он стал наносить своему пожилому отчиму удары по лицу и телу. Защищаясь, хозяин дома деревянным бруском нанес один удар по голове пасынка.
Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы
Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к исправительным работам сроком на 4 месяца с удержанием 5% из заработка в доход государства.