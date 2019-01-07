Алтайский подросток закопал в огороде алкоголь и сигареты, которые украл из магазина

С заявлением в полицию обратился владелец магазина, который обнаружил, что в помещении разбито окно, пропали товары и деньги. С места преступления изъяли следы рук, обуви и другие вещественные доказательства. По горячим следам установили причастность к совершению кражи несовершеннолетнего местного жителя.
В ходе разбирательства подросток признался в преступлении. Полицейским он рассказал, что похищенное закопал в огороде своего дома.
Все украденное изъяли. По факту кражи возбуудили уголовное дело.