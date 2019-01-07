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Происшествия
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Алтайский подросток закопал в огороде алкоголь и сигареты, которые украл из магазина

Сотрудники ОМВД России по Усть-Коксинскому району задержали подростка из села Нижний Уймон, который обокрал магазин на 900 рублей. Мальчик вытащил из торговой точки алкоголь, сигареты и деньги.

Сельская кража.
Сельская кража.
22.мвд.рф

С заявлением в полицию обратился владелец магазина, который обнаружил, что в помещении разбито окно, пропали товары и деньги. С места преступления изъяли следы рук, обуви и другие вещественные доказательства. По горячим следам установили причастность к совершению кражи несовершеннолетнего местного жителя.

В ходе разбирательства подросток признался в преступлении. Полицейским он рассказал, что похищенное закопал в огороде своего дома.

Все украденное изъяли. По факту кражи возбуудили уголовное дело.

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