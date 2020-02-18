Алтайский полицейский не захотел возбуждать уголовное дело и теперь идет под суд

Участковый из МО МВД России «Кулундинский» не хотел заниматься делом о хищении имущества жителя Табунского района и сделал все, чтобы не возбуждать уголовное дело.

В июле 2019 года полицейский выехал по сообщению о тайном хищении.

«Не желая проводить мероприятия по раскрытию преступления, участковый уполномоченный предоставил потерпевшему аналогичное похищенному имущество», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Также участковый убедил мужчину написать заявление, содержащее ложные сведения об обстоятельствах совершения преступления, на основании которого вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Теперь полицейского обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства).

Материалы дела отправили в суд. Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, «в случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Кроме того, полицейский понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ».