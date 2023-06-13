Алтайский пожарный спас 17-летнего юношу, тонувшего в реке

Старший пожарный ГУ МЧС России по Алтайскому краю Сергей Лукашов спас 17-летнего парня, тонувшего в реке в Заринске 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 12 июня на реке Чумыш в районе городского пляжа.

Старший пожарный Сергей Лукашов отдыхал вместе с семьей на пляже. Вдруг он услышал, как молодая женщина стала кричать и звать на помощь - в воде тонул молодой парень.

Спасатель быстро сориентировался, бросился в воду и вытащил юношу на берег.

Выяснилось, что парень - воспитанник детского дома. В тот день он пошел вместе с друзьями на Чумыш. Парни решили переплыть реку и добраться до другого берега.

Плыли рядом с мостом, где наблюдается сильное течение. Пострадавший выбился из сил, запаниковал и стал тонуть.

По словам Лукашова, юношу доставили в Центральную городскую больницу.